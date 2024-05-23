大陸東部戰區宣布，今（23）日上午7時45分開始在台灣周邊，開展「聯合利劍-2024A」環台演習。對此，我陸軍退役少將栗正傑指出，這次共軍陸軍參與演習，我方應特別注意詳細細節，因為其艱裝備對台灣西部極具威脅的遠程火箭炮，此外，若共軍陸軍實施「戰備集運」的演練科目，就代表他們在進行渡海攻擊的先期準備工作。

大陸東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

栗正傑今接受《中天新聞》訪問表示，東部戰區是對台軍事單位，其轄下有陸軍、空軍、海軍部隊組成的3個集團軍，可獨立完成對台軍事行動。針對演習名稱中的「2024A」，栗正傑推測，這可能說明這次演習是場暖身運動，之後會不會有更多類似行動，值得國防部觀察。

栗正傑也特別點出，共軍聲明提到，陸軍部隊會參與演習值得關注，因在過去，多是只有海、空、火箭軍部隊參與演習。此外，共軍陸軍裝備有射程達300公里的遠程火箭炮，此武器對台灣西部區域威脅很大，應注意它是否參與演練。

再來，後續要注意，共軍陸軍有沒有演練登陸作戰等科目，如果有，那就是渡海攻擊的先期準備工作，因此栗正傑提醒，我方應特別注意共軍陸軍演練的詳細細節。