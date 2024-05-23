市府生管處長柯宏黛說，目前市府所屬4處殯儀館都是市府公辦公營，未委託BOT，呼籲民眾投資前應查證清楚或詢問市府。（林欣儀攝）

曾多次標得台中市政府標案的1家裝修工程行，遭爆假冒市府得標廠商名義，以邀集投資、合作等方式詐騙多人，台中市議員蔡耀頡接獲民眾陳情，23日開記者會，要求市府說清楚該公司是否承攬其他市府工程。台中市生命禮儀館表示，該公司業者、廠商負責人皆非遭指控行騙的蔡姓夫妻，目前也無BOT委外工程。

被害人張姓男子坐著輪椅到記者會現場，蔡耀頡說，張男在民國70多年的時候取得台東鹿野數塊土地與建物，粗估市價約近4億元，因他10年前中風行動不便且無法言語，該土地與建物便由親戚代管，未料，與張男結識多年的蔡姓夫妻，假稱承攬市府西屯火葬場BOT案等方式行騙，還變造張男同意書將土地過戶，事後張男未拿到變賣土地款項才驚覺受騙。

另名遭詐騙近千萬元的陳姓小姐說，她與蔡姓夫妻認識多年，對方拿著承攬市府相關工程的合約說來談投資合作，還特別上網查詢，確認該日佳室內裝修工程行確實承攬過市府工程，她於2020年投入近千萬元，因簽有保密條約、且對方有黑道背景，都不敢聲張，日前覺得狀況不對、詢問市府，才知受騙。

蔡耀頡表示，該工程行承攬過崇德館禮廳裝修工程、大甲納骨塔增設塔位工程、和平區第五公墓消防整修環境工程等多項標案，2020年蔡姓夫妻偽造「台中市西屯區殯儀館BOT案」相關合約書藉以取信被害人，邀約投資或合作，表示要在台東鹿野興建納骨塔，至今所知至少6人受害，受騙金額從數百萬至近千萬都有，市府應清查該公司是否還有承包市府工程並提出自清聲明。

市府生管處長柯宏黛說，承包市府相關標案的工程行負責人、簽約人都非蔡姓夫妻，遭指控的蔡男沒有承攬過市府案子，應是甲台中市府包商行詐騙之實；目前市府所屬4處殯儀館都是市府公辦公營，未委託BOT，呼籲民眾投資前應查證清楚或詢問市府。