好市多貝果是熱賣商品，最近一名男子買回貝果後，發現不僅價格變貴，口感還變得超乾，猶豫是否要退貨，購買心得引發一票網友共鳴，直呼貝果吃起來和以前差很多，有人教用烤箱、電鍋，能讓貝果變得軟Q，口感就像剛出爐。

原PO昨（22）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，最近買好市多水煮窯烤貝果，乾到他吃不下，需要塗乳酪醬增加濕度，才能勉強入口，不僅如此價格也從原本12個129元漲到259元，整整貴了100元，讓他猶豫剩下的11個該不該退貨。

貼文引發關注，買過的會員皆表示貝果的口感和以前大相逕庭，變得又乾又硬，烤箱回烤還會變得更硬。

少部分的網友教原PO讓貝果變得鬆軟的方法，若要用烤箱回烤，應用瓷器或玻璃裝一小杯水，一起送進烤箱，就不怕烤後太軟或太硬；如果沒有烤箱也可改用大同電鍋，半杯水蒸過、跳起來就能吃到軟Q的貝果，口感像剛出爐。