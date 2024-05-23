因應台北市將2024年訂定為交通安全年，台北市交通局23日邀請公車公會、計程車公會等舉辦安全誓師儀式，副市長李四川表示，除業界重視交通安全，行人也必須配合，目前長者走路較慢，年輕人則會走路看手機，行人應快速通過斑馬線，讓車輛通行順暢。公車業者呼籲，公車司機專心駕駛、行人也請專心過馬路，共同營造安全環境。

台北市公車共有約3000輛，去年運輸人次3億9000萬人次，計程車則有3萬1667輛，交通局、公共運輸處23日舉辦「公車計程車安全大誓師」記者會，邀請公車公會、計程車公會、各公車及計程車業者一同參與，由各家客運業者進行簽署儀式，宣示公共運輸業持續落實路口「停讓行人」，並由李四川見證。

李四川分享，基泰大直事件他就搭乘計程車前往現場，當時駕駛一聽到他是要處理災變，還說車要開快一點，他急忙拒絕，用手機就可以處理公事，公眾運輸還是以安全為優先，把路鋪平一點不是為了讓駕駛開快車，而是要慢慢開。

他指出，今年至今A1事故共29件，比去年同期少3件，還要繼續努力。多數交通事故都發生在路口，除業界重視交通安全，駕駛停看聽、禮讓行人外，行人也必須配合，目前65歲長者達56萬人，走路較慢，年輕人則有走路看手機的問題，因此行人也應快速通過斑馬線，讓車輛通行順暢。

首都客運總經理李建文說，行人過馬路時滑手機確實造成公車駕駛很大的困擾，讓駕駛不清楚行人下一步動作，因此除公車業者宣示路口停讓停人優先通行，左轉再三確認、右轉指差確認外，也呼籲行人，行經路口、穿越馬路要快步通行，不要滑手機，公車司機專心駕駛、行人也專心過馬路，共同營造安全環境。

公車業者裝設ADAS及相關智慧警示設備，提升乘客、行人安全，台北市副市長李四川（左一）、交通局長謝銘鴻（左二）上車實際了解設備運作。（劉彥宜攝）

台北市公車商業同業公會理事長李博文提及，雖然目前公車也很多高科技產品補助，但最重要還是駕駛要特別注意行車，針對司機員除要有一定的教育宣導外，也要提供舒適環境和勞動條件，針對行安優異的同仁也會給予實質獎勵，希望大家一起遵守道安。

台北市計程車客運商業同業公會常務監事梁平良也說，駕駛對於行人要減速慢行、禮讓行人，但很多行人走路時會耽誤駕駛通行的時間，尤其紅燈右轉等待很久，等行人過完之後就紅燈了，造成路口堵塞，請行人要注意自身安全，避免阻礙交通。