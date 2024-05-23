新竹一名醫師因與醫院內李姓工作人員發生爭執，李女於是持手機錄影並與醫師理論，醫師則認為錄影違反醫院工作守則，想要制止李女行為，不料在阻止錄影時，兩人發生推擠，並在取走手機時，碰觸李女身體造成傷害。李女提告求償50萬元，法院判醫師陪2萬元。

李女控訴在2022年與醫師因互丟擲院內文件，兩人發生爭執，自己於是持手機並開啟錄影模式，走到診間外走道與醫師理論並錄影，醫師見狀後為阻止她錄影，竟以雙手推擠她胸部及身體，致她左胸、左腰挫傷，要求醫師賠償450元醫藥費跟50萬元精神撫慰金。

醫師則表示，事發當時是因李女不滿他分配的工作項目，結果竟朝他丟擲文件並口出「恁娘咧」，隨後使用手機拍攝醫院走道，並朝他及其診間攝影，身為李女主管，依醫院工作規則及醫療倫理必須制止，但李女仍持續追拍，推擠過程中，他因重心不穩而推擠至李女，力道輕微，並無造成李女體傷之可能。

此外醫師也表示，李女曾在刑事二審時證稱「腰閃到」，後改稱「腰扭傷」，不斷改變說詞，而且是事發後36小時才前往驗傷，期間是否有其他活動造成傷害，不得而知。當初是李女違反醫院工作守則，口頭勸阻無效才徒手取走李女手機，是業務上的正當行為及正當防衛。

新竹地院法官認為，兩人推擠當時，李女拍攝地點位於診間外走道，拍攝對象並非候診病患，難認醫師所為是正當防衛。李女當時縱有違反工作規則，雇主應基於勞動契約予以適當處分，不能合理化取走手機或推擠事由。最後判醫師賠償2萬元。