台灣熱門伴手禮包括鳳梨酥、太陽餅、茶葉、小泡芙等，一名網友表示，最近要去日本拜訪老朋友，煩惱要送什麼伴手禮。貼文引發熱烈討論，最多人點名烏魚子，有網友直言，日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子，而且帶烏魚子送人比餅乾零食貴重，誠意十足，每個收到的人都驚喜萬分。

一名網友在臉書「日台交流広場（台湾と日本）」社團發文表示，最近要去日本大阪拜訪老朋友，正在煩惱要帶什麼伴手禮過去，他說10年前帶小潘鳳梨酥和福義軒蛋捲很受歡迎，這次想買不一樣的東西，好奇「日本人喜歡台灣什麼名產？」

話題曝光掀起熱烈討論，大家紛紛推薦心中第一名的伴手禮，最多人點名烏魚子，有網友直言，日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子；其他人也表示，烏魚子在日本賣很貴，他們收到會很開心，「我現在都帶烏魚子，每一個收到的人都驚喜萬分。」還有網友提到，老一輩的日本朋友很常來台灣採購烏魚子回去，價格差很多，而且台灣的品質也很不錯。

除了烏魚子之外，也有不少網友推薦茶葉、果乾、零食等，「有點年紀的朋友，送烏魚子跟烏龍茶葉不錯，年輕人的話可以買小泡芙」、「鳳梨酥、阿里山高山茶、一口吃烏魚子」、「我看過在台灣讀書的日本學生帶新貴派回去吃」、「水果乾也很受歡迎」。