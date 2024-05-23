國會改革修法從立法院大戰到地方，國民黨宜蘭縣議會黨團今天（23日）批民進黨過去力主推動國會調查權、總統到立院備詢等，現在卻換了位置就換了腦袋，現在藍白合力修法，民進黨卻為反對而反對，實在是昨是今非。

國民黨宜蘭縣議會黨團書記長林義剛表示，國民黨推動的國會改革法案是當年民進黨所力推，但民進黨卻一直用莫須有、混淆視聽的說法愚弄選民；政府掩蓋疫苗、快篩試劑、雞蛋等採購真相，當中隱藏多少貪汙、腐敗？國會有調查權或調閱權才能讓全民知道真相。

議員林岳賢說，民進黨習慣了一黨獨大，過去國民黨等政黨加起來席次都不如民進黨，表決都輸，但過去國民黨有這樣亂嗎？現在民進黨還煽動民眾去包圍立院，呼籲民進黨懸崖勒馬，不要丟臉丟到國際上。

對於還在攻防的花東特別條例預算，是否有排擠效應，林義剛表示，過去縣長林姿妙推動免費營養午餐，民進黨議員說會排擠，但大家都很清楚沒有排擠其他預算；花東特別條例有其存在的必要性，政府不亂花國防、外交預算，疫苗等採購不浮濫，「將這些省下來，絕對夠！」