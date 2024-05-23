前北市警寧夏派出所所長葉育忻，被控與「台版柬埔寨」主嫌杜承哲勾結，將詐欺案件偵辦進度洩漏給杜，收取200萬現金、賓士車以及虛擬幣109萬餘元賄款，葉自去年5月遭羈押至今，士林地院22日日開庭，葉的辯護人稱，就連橋頭地院法官都可以交保，希望給予葉育忻交保機會，法官諭知合議庭評議決定。

葉育忻稱在羈押期間，已深刻反省自身過錯，並坦承犯罪事實，避免法官在訴訟上的負擔，希望不要繼續羈押。

辯護人則稱，葉本身也是執法人員，深知法官工作壓力，為免造成法官負擔，都已清楚交代犯罪過程，而且，全案已辯論終結，沒有串證的可能，以及葉的財力也不足以逃亡，未來要面對很長的刑期，葉早有心理準備。

辯護人更稱，葉被羈押1年多，為體恤法院工作壓力，沒有尋求救濟管道，他多次要求葉配合法院審理，像是昭然法官墜樓，身為辯護人也感到於心不忍，請法官考量橋頭地院法官石育恩、詐團律師業已交保在外，希望考量葉的涉案情節，給予交保機會。

檢方起訴詐團主嫌杜承哲，為得知詐團成員去向，要求葉育忻查詢資料，葉育忻以偵辦案件的經驗，利用派出所電腦，偽造法院交保通知書，獲得數百萬賄款。葉開庭稱，收受的200萬現金用於偵辦刑案，有8萬8000是同仁執勤受傷，作為慰問金發給同仁以及家屬，其餘都已還給杜承哲。賓士車則是借名登記在劉姓女友名下，並未占為己有，以及109萬元的泰達幣是杜承哲為深知警方工作辛勞，贊助派出所的辦案經費，並無對價關係。