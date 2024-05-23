75歲黃姓包租公替楊姓女房客申請低收入戶補助，竟挪用其身分證、存摺印章，私下請領每月3200元租金補貼一整年，還「呷好道相報」，教另名79歲的朱姓女包租婆以同樣手法爽領4個月，朱女被查稅後才自爆犯行。高雄地院考量2人已與都發局和解，依造私文書罪各判4月、2月，可易科罰金，緩刑2年，可上訴。

2019年7月楊女向黃翁租屋，黃翁當時得知楊女經濟狀況不佳，表示可以代辦低收入戶等相關補助，以減輕生活負擔。楊女感謝黃翁協助，欣然交出身分證、存摺印章。

豈料，黃翁目的並非單純熱心助人，先偽造不實租屋協議書、將女兒名下空房租給楊女，再偽造「租金補貼申請書」，自2019年12月起向高市都發局請領每月3200元的租屋津貼整整1年。

黃翁還把楊女的證件交給朱婦，教朱婦用同樣的手法申請租金補貼，兩人再協議「對分」。朱婦請領4個月後，收到稅捐機關查稅通知，她因不想繳稅，才向稅捐機關坦承自己根本沒有把房子租給楊女，整件事因此曝光，黃翁、朱婦雙雙被依詐欺、偽造文書罪移送法辦。

黃翁辯稱，他因為想賣掉房子，才幫楊女向朱婦租屋，後來因為疫情作罷。開庭時，黃翁見事態嚴重，趕緊認罪，朱婦也坦承自己財迷心竅。

高雄地院法官審酌黃翁、朱婦2人因一時失慮，均坦承犯行，應知警惕而無再犯之虞，且考量其2人年事均高，因認暫不執行其刑為當，依造私文書罪各判4月、2月，可易科罰金，緩刑2年，以啟自新。