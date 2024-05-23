高雄1名楊姓女子網購減壓舒適護脊坐墊，明明物流公司已經將貨物送達門口，但她卻怎麼也找不著，報警調監視器才發現原來是1名騎腳踏車的婦人將門口商品拿走，事後警方找到人，意外發現越南籍婦人已逾期停留10年。

楊姓女子於21日上午8點多到小港分局小港派出所報案，表示在購物網站購買「減壓舒適護脊坐墊」，物流公司於前一天將物品送達，並置在住家門口，但她下班回家後，卻怎麼也找不到東西，但訊息卻告知貨物已送達。

向警方報案及調閱監視器才發現，是一名騎腳踏車的婦人將門口商品拿走，警方循線通知64歲黎姓婦人至派出所配合調查，意外發現黎婦是逾期停留的越南籍人士，且逾期長達10年。

據了解，黎婦於10年前以探親名義入境台灣，為照顧2名嫁來台灣女兒的小孩，而逾期未歸。平時以撿捨資源回收物品貼補家用，商品已變賣兌現，全案依涉嫌竊盜罪函請高雄地方檢察署偵辦；另外，黎嫌涉及刑案由移民署收容，後續配合檢察官偵辦後，再遣送回國。