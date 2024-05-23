「女戰神」馮語婷身分及長相始終成謎，不僅曾被質疑是姓高的男性，更被網紅鳳梨爆料「拍照的只是個無關緊要的女孩子」。儘管強調跟高姓男子是助理兼朋友，雙方存在合作關係，至於「馮語婷」則是逞奸除惡的代號，但對真實身分依舊語帶保留。如今，陳沂不僅肉搜出高姓男子真實身分，還揭發馮語婷美照本尊，根本是一名從事信貸的許姓女子。

陳沂在臉書發文：「好奇馮語婷照片裡的美腿照是誰，去看我的IG限動」。只見她先公開高姓男子的本名及臉書帳號，透露對方在高雄開雞排店，如今把店面頂讓出去。緊接著更公開「馮語婷本尊」正面照，接著開酸：「女人大律師李怡貞背書說的長得像洋娃娃，聲音很嗲的馮語婷」，她透露對方姓許，從事信貸工作。陳沂直接公開對方臉書帳號，經過追查後，發現女子不僅有按馮語婷粉專讚，還加入她創立的「47 one」社團，強調該人也是「知情的共犯」。

陳沂公開「馮語婷本尊」正面照。（圖／yi326326 IG）

陳沂透露許姓女子的工作以從事信貸為主。（圖／yi326326 IG）

陳沂揭露高姓男子的本名及臉書帳號，透露對方在高雄開雞排店。（圖／yi326326 IG）

陳沂為了證實所言不假，曬出許姓女子與馮語婷穿搭相同之處，只見兩人擁有眾多同款的鞋子、帽子、絲巾、小可愛、迷彩外套以及七龍珠上衣。此外，像是馮語婷二月時透露自己人在泰國，恰巧許姓女子也被同事標註正在泰國旅行。連身體部位像是耳朵、腳趾，也長得相當神似，推定對方就是「馮語婷美照」的本尊。

許姓女子與馮語婷擁有眾多同款鞋子、上衣及絲巾等。（圖／yi326326 IG）

陳沂揭露馮語婷跟許姓女子二月都在泰國旅行。（圖／yi326326 IG）

陳沂更指控，掌握帳號的高姓男子，曾經臉書是用在搞資金盤詐騙，所以她合理懷疑，弄這個「馮語婷」帳號，可能是為了塑造美腿妹子性感正義形象，吸引投資。而眼見陳沂發揮柯南精神，一一將謎團解開，讓網友難以置信直呼：「看得好過癮，謝謝三斤老師替眾人解惑」、「我覺得你再挖下去對方會哭」、「又是賣雞排的，你是不是和賣雞排有仇」、「妳好厲害呀～真的可以去當神探了 」。