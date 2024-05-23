繼前行政院副院長沈榮津出任開發金副董事長後，520卸任衛福部政務次長職務的王必勝，也傳出將到開發金子公司中華開發資本，6月上任，年薪上看800萬元。開發金23日表示，「市場單一個案傳言，不予評論」。

56歲的王必勝與行政院前副院長沈榮津同為前總統蔡英文內閣重要人物，曾獲頒3等景星勳章，仕途曾一度看好，不料2021年底被周刊爆出婚外情，如今轉戰創投業，預計可繼續發揮生技醫療領域專長。

中華開發資本成立於1959年，是開發金控旗下子公司，以籌集及管理股權投資基金為核心，積極拓展資產管理業務，目標是打造成為亞太地區首屈一指的股權投資及資產管理業者，已有60年的投資經驗、投資專業人士逾100位、投資組合公司逾200家，資產規模已達到700億元，投資組合公司含括全球健康保健事業、生物科技等，而網羅王必勝是想借重其在生技產業深厚功力。

開發金5月20日才召開董事會，宣布由沈榮津接任金控副董事長一職，如今王必勝也加入開發金控集團旗下，成為520卸任內閣第2人。