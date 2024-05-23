今日是新閣揆卓榮泰上任後的首場院會，雙北市長皆出席，圖為台北市長蔣萬安。（蔡雯如）

今日是新閣揆卓榮泰上任後的首場院會，雙北市長皆出席。新北市長侯友宜表示，今天報告在談經濟發展與策略，他提出希望中央對能源政策要務實可行；台北市長蔣萬安說，他在會中表達兩個經費、三個政策盼中央支持，分別是0403大地震校舍改建、市場改建，以及電價上漲後北捷負擔增加。

侯友宜說，他第一次參加新內閣開會，對院長團隊有很高的期許，希望中央、地方能並肩作戰，做出福國利民，讓人民有感的政策，相信有共同目標與方向，今日報告剛好在談經濟發展與策略，他提出希望中央對整個能源政策要務實可行，在能源配比上一定要讓能源安全供電穩定，讓全民能夠安心、產業穩定發展。

另外，侯友宜也提到，建議中央儘速修正《財政收支劃分法》，因財劃法25年未修正，現行統籌分配稅款規模不足，造成地方政府沒有足夠財源支應建設，盼中央將精省修法後多拿的15％收入還給地方解決中央與地方資源不均問題，另也盼國土計畫實施前請廣納社會意見。

侯友宜指出，他也提到中小企業要照顧，中小企業佔全國企業98％，期盼中央持續力挺中小企業，提供數位轉型低碳、智慧化相關政策，並針對商圈及攤商業者增加輔導及串聯觀光資源，創造經濟成長新動能。

蔣萬安指出，他在會中表達出兩個經費、三個政策盼中央支持，其一是老舊校舍改建，0403大地震後改建，台北50年以上校舍有123棟，結構劣化等迫切要改建的有30多棟，力盤點經費後，台北市未來每年會撥40億加速改建，但速度遠遠無法因應可能隨時來的大地震，盼中央每年以專案補助方式挹注給予經費，加速老舊校舍改建。

在市場改建部分，蔣萬安說，第一果菜市場、萬大漁產市場正在改建，相關經費需要中央協助，且過去台北花卉市場改建時，中央也給予50％補助，盼中央支持。

蔣萬安也提到社子島開發，他表示，市府5月份再次根據內政部意見回函，包含交通規劃、社宅興建、地方溝通等，逐一回覆內政部，希望中央盡快審查核定。

針對電價上漲，蔣萬安說，上漲後對北捷有沈重負擔，台電三次調漲造成供電支出，從18億元增加至27億元，盼中央修改優惠電價補助辦法，取消相關限制，包和適用範圍不限於軌道用電，車站用電也能涵括。

蔣萬安強調，他也爭取工程人員的專業加給，台北市推動都市更新、道路修改、捷運興建等工程，但目前非常缺工，盼中央給予專業加給，將加給提高，希望政府各局處、中央各部會能銜接，就細節交換意見。