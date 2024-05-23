董姓男子明知自己被註銷駕照不能開車，但卻在2021年5月21日夜間，開車上國道，行經國道3號北向90.4公里處，突然從內線車道鬼切到中線車道，擦撞到周男駕駛的汽車，導致周男汽車失控往外側車道滑行，撞擊一輛營業大貨車，致失控翻覆讓賴姓駕駛當場死亡。新竹地院法萬認為董男惡性重大，依犯過失致人於死罪，處有期徒刑3年6個月。

有強盜、竊盜前科的董姓男子，駕照遭註銷不得駕車，竟仍開車上國道，並在國道3號北上90.4公里處，以時速156公里從內側車道變換至中線車道，而未注意到同時有另一輛從外側車道變換至中線車道的車輛，董男稱當時轉到一半才發現，要閃也來不及，因此撞上。

兩側碰撞後，另一輛由周姓男子駕駛的汽車，因此失控向右前方滑行，撞擊同向在前方外側車道、由賴男所駕駛的營業大貨車，導致大貨車失控左傾翻覆，並致賴男因胸部遭車子方向盤及座位夾死。

新竹地院法官審酌董男駕照已註銷本不得駕車，竟猶在高速公路上駕車行駛且未能善盡駕駛注意義務，因其嚴重超速且驟然任意變換車道而發生本件事故，致被害人喪失寶貴性命，侵害其生命法益，所為之過失及惡性均極為重大，所生之損害亦難以彌補，依過失致人於死罪，處有期徒刑3年6個月。