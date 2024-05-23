今日是新閣揆卓榮泰上任後的首場院會，有媒體報導AIT理事主席羅森伯格、美國在台協會處長孫曉雅今也到行政院拜會。行政院發言人陳世凱回應，AIT本來就會到各政府單位進行例行性拜訪，但未參與院會，也未與卓榮泰見面。（蔡雯如攝）

今日是新閣揆卓榮泰上任後的首場院會，有媒體報導AIT理事主席羅森伯格、美國在台協會處長孫曉雅今也到行政院拜會。對此，行政院發言人陳世凱回應，AIT本來就會到各政府單位進行例行性拜訪，也在行政院院會開始前結束拜會並於稍後離開，期間並未與卓榮泰會面，卻遭外界人士影射為出席行政院會，明顯與事實不符。

陳世凱說，AIT本來就會到各政府單位進行例行性拜訪，孫曉雅21日也已赴行政院拜會過卓榮泰，今日的行程也是早已安排，來恭賀舊識季連成政委，在行政院院會開始前結束拜會並於稍後離開，期間並未與卓榮泰院長會面。

對於是否有看到羅森伯格，出席行政院會的新北市長侯友宜說，未碰到無法回應；台北市長蔣萬安說，在院會前沒遇到，但他認為維持台美之間深厚的友誼，持續深化雙邊的關系，這是大家共同期待，下周一他也會跟孫曉雅見面，共同參與台北市建城110周年的活動，也會共同登上城門。