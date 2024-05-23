雲林縣警察局製作「心情溫度計」小卡片及小海報給員警，宣導多元諮商管道，希望能幫助雲警們走出心靈困境。（台西分局提供）

近來接連傳出員警自戕事件，雲林縣警察局製作「心情溫度計」小卡片及小海報給員警，宣導多元諮商管道，希望能幫助雲警們走出心靈困境。

雲林縣警局指出，隨社會變遷科技進步，第一線的警察隨時面對不可預知的風險與考驗，執勤不僅得處理民眾情緒，更要在法律之內兼顧情理與社會觀感，身心均承受極大的壓力。

雲林縣警察局製作的「心情溫度計」卡片上寫著「人累了休息一下，心累了我們在這裡！」臺西分局日前發放宣導小卡，宣導雲林縣警察局建置委外預約諮商服務方案，讓有諮商或晤談需求者，可自行免費向合作心理師預約晤談時間，心理師林原賢手機0923-235056、林家慶手機0936-762822，提高保密性及同仁求助意願。

台西分局長李宗儒叮嚀主管們，同事之間要多加關心，如發現同仁情緒低落希望能給予正面能量，發揮同事情誼協助他走過低潮，幹部們也要照顧好自己，保持健康的身心，勤餘時同仁可相約出遊、運動從事正當休閒活動舒暢身心，共同營造正向樂觀的工作環境。

李宗儒表示，有時候壓力是不自覺的，心情煩悶時，可運用小卡片上印製的安心五寶「同伴」、「運動」、「信仰」、「轉移」、「改觀」等撇步轉念。