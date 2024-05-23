金門金湖市區昨(22)日清晨發生疑似恐怖情殺案件，楊姓男子疑因不滿從事酒店工作的前女友另結新歡，相約談判時不僅開車將前女友的現任莊姓男友撞倒在地，還下車拿輪胎鋼框毆打莊男，導致莊男頭、腿受傷，險些喪命，楊男見警方到場甚至還冷笑坦承「人是我撞的」，全案被依照酒駕、殺人未遂罪移送偵辦，金門地檢署扣得作案用之輪胎鋼框等物，於昨晚向法院聲請羈押禁見獲准。

金門地檢署指出，經查該案被告楊姓男子酒後駕車，在金湖鎮市區道路上多次開車衝撞被害人，將被害人撞倒在地後，又下車持輪胎鋼框毆打被害人，致使被害人頭部及身體等多處受傷，幸經在場之數名民眾制止，殺人部分因而未遂。

金門地檢署表示，該署於同日獲報後，檢察長指示由主任檢察官施家榮與金門縣警察局金湖分局共組專案小組偵辦，嗣經施主任檢察官複訊後，認被告涉嫌殺人未遂、公共危險(酒駕)等罪嫌疑重大，有反覆實施殺人犯行及騷擾證人之虞，為保障被害人及證人之人身安全，於同日晚間迅速向法院聲請羈押禁見獲准。