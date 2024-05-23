高雄市鳥松區今天上午發生一起死亡車禍！一輛由陳男駕駛的營業曳引車沿神農路東向西右轉往北向鳳仁路行駛時，疑未禮讓直行車輛，導致擦撞蔡男騎乘的機車，造成58歲機車女乘客當場重摔遭輾斃，警方除依道路交通管理處罰條例，處陳男600元以上1800元以下罰鍰；另依規定吊銷駕照，訊後將陳男依過失致死罪嫌送辦。

今天上午9時，仁武分局鳥松分駐所獲報指鳥松區中正路與神農路口發生交通事故，警方趕到現場，經瞭解，27歲陳男駕駛營曳引車沿神農路東向西右轉往北向鳳仁路行駛，與沿神農路東向西直行之61歲騎士蔡男和乘客李女發生擦撞，營曳引車右前車頭與機車左側車身擦撞致肇事。

雙方駕駛經實施酒測值均為0，營曳引車駕駛陳男及騎士蔡男未受傷、機車後座乘客李女當場遭輾過死亡。

警方 初步肇事原因，為營曳引車轉彎車未讓直行車先行，警方依據道路交通管理處罰條例第48條1項6款規定，處駕駛陳男新台幣600元以上1800元以下罰鍰；另依同條第61條1項規定吊銷駕照，全案訊後將駕駛陳男依過失致死罪嫌送辦。