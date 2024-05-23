中共解放軍東部戰區今（23）日宣布，對台灣展開「聯合利劍－2024A」演習，範圍包含台灣本島及外島，對此，日本政府表示將「直接」向北京傳達維持台海和平的重要性。路透社則引述我匿名高階官員指出，政府已「全面掌握」解放軍行動，同時引述專家，評論此次軍演規模較大，意在展現解放軍有能力控制海域，以及避免外國勢力干預等2大訊號，報導也提到，台灣目前沒有恐慌跡象。

日本媒體報導大陸解放軍23日起在台灣周邊進行軍演，對賴清德總統施壓。

賴清德總統就任後3天，大陸解放軍東部戰區今日宣布，對台灣展開「聯合利劍－2024A」演習，範圍包含台灣北部、南部、東部及金門、馬祖、烏丘嶼、東引島等外島週邊，直言是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」。

路透社引述我匿名高階官員指出，台灣已事先預期會有此類情況，政府已「全面掌握」中國大陸的軍事行動。

針對大陸展開環台軍演，日本內閣官房長官林芳正表示，日本將「直接、明確地」和北京表達台灣海峽維持和平、穩定的重要性，林芳正也重申，與美國及其他盟友合作，傳達對兩岸關係的立場至關重要。

此外，路透社引述國防安全研究院學者蘇紫雲，他表示儘管此次軍演只為期2天，但和先前的軍演相較，規模相對較大，尤其包含了台灣外島。他分析，解放軍意在展現有能力控制海域，以及避免外國勢力干預等2大訊號，「政治訊號大於軍事」。

路透社也描述目前台灣尚未出現恐慌訊號，今日上午台股大盤小漲0.2％。

兆豐國際投顧（Mega International Investment Services）副總經理黃國偉（Alex Huang）認為，軍演會影響短期心理，但不會改變台股長期上漲的趨勢。