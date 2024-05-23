桃園市衛生局獲報後已隨即派員稽查賣場現場狀況。（桃園市衛生局提供）

中壢好市多傳半熟麵包有發霉的情形，桃園市衛生局已派員前往稽查，現場並未查看到有發霉的麵包，並表示如食品外觀有發霉情況，可依違反食安法處新台幣6萬元以上至2億以下罰鍰，對此好市多總公司也回覆，因包裝破損才導致發霉，日後會加強翻堆確認商品狀況。

網友日前在臉書社團上發表好市多半熟法式麵包發霉的貼文，網友譏稱「松露口味」，引人憂心好市多的食物品質。桃園市衛生局表示， 經查該產品為「Menissez半熟迷你麵包」由法國冷凍進口，於物流倉解凍回溫後分送各賣場販售點常溫販售，現場產品未見發霉，據業者表示有可能是回溫的冷凝水所致，賣場也會加強每日巡檢。

衛生局說，稽查過程中，也請業者提具進口報單、冷凍轉常溫販售的有效日期評估佐證資料等相關資料，後續將移請總公司所轄衛生局後辦。如查獲食品外觀見有發霉情形已違反食安法第15條第1項規定公開陳列變質或腐敗食品，可依食安法處新臺幣六萬元以上二億元以下罰鍰。後續將移請總公司所轄衛生局後續辦理。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉回應，當時現場半熟法式麵包因包裝破損，有發霉情況屬實，賣場已加派人員檢視並確認目前商品品質一切正常，後續將持續加強翻堆確認商品狀況。