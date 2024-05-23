許多人都有過流鼻血的經驗，過去最常聽到的止血方式是「捏鼻樑後仰抬頭」，但耳鼻喉科醫師張益豪表示，這動作是錯誤的，正確做法應是頭要低、手捏鼻翼加上用嘴呼吸，另外可冰敷額頭或脖子幫助止血，倘若試了2輪、超過10分鐘仍流血不止，就得盡快就醫。

醫師張益豪在《醫師好辣》節目中說明正確的止鼻血方式。他提到，不管是用手捏住鼻樑或塞衛生紙都是錯誤的，正確做法應是捏住鼻子下半部，也就是鼻翼的位置，因兩鼻腔間有個分隔板稱為「鼻中膈」，此處充滿微血管很容易流血，所以只要在流鼻血時捏住鼻翼兩側，或鼻子的前下方，就能順利止血。

張益豪接著說，在診間有時會遇到在學校流鼻血的孩童，被老師教導要捏鼻樑後仰抬頭的錯誤動作。張藉此提醒家長，應學會幾個動作，即頭要低、捏住鼻翼及張口呼吸；另外，額頭及脖子周圍也可冰敷，按此處理方式10分鐘，一般凝血功能正常者都能順利止血，但若試了2輪仍止不住血，應盡快送醫。

張益豪提到，常見流鼻血原因像是鼻子過敏、常常發炎，還有鼻息肉，以及自體免疫疾病如血小板太少或血友病等凝血功能異常者。他提醒，若沒有找到特殊原因，反覆流鼻血持續2、3個月，就要特別小心，可試著摸摸看脖子，若摸到大於1公分的腫塊，要懷疑患有鼻咽癌的可能性，它還會影響耳咽管的功能，造成耳朵容易積水，令聽力產生異常。