中捷砍人案釀20歲洪姓嫌犯在內3人受傷，其中「馬尾哥」27歲許姓男子與17歲呂姓少年2位傷者尚在醫院治療中；林新醫院醫療副院長黃永鎮23日說明，2名傷者狀況皆在穩定恢復中、傷口無感染，下周有機會出院。

（潘虹恩攝）

中捷綠線21日發生驚悚砍人事件，洪嫌因關注廢死議題，當天上午竟持刀在捷運車廂內砍人，造成許男臉部約9公分劃傷，呂男胸口、背部和手臂多處刀傷，皆送往林新醫院治療中；洪嫌則依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪等移送中檢偵辦，經檢方複訊初步認定洪男涉嫌重罪、有反覆實行同一犯罪之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。

黃永鎮23日出面說明，今日巡房訪查兩位傷者，兩人恢復狀況皆往好的方向發展，呂男較有感到疼痛，目前以止痛藥協助舒緩。

黃永鎮指出，許男恢復狀況良好、傷口無感染跡象，各方面都穩定，目前已經可以在病房自由活動，預計下周可以出院；其左臉頰有約9公分傷口，上下唇約2.5公分傷口，一定會留疤，但等傷口癒合後可以用雷射減少傷口疤痕。

至於呂姓少年，黃永鎮說，呂男有3處傷口、2處骨折，目前亦可以起身、意識清楚，心裡情緒也穩定，家屬都有陪同，目前各方面狀況良好，傷口無感染跡象，下周再依狀況評估可否出院。