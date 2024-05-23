有傳出民眾無法持國際駕照在奧地利駕車，對此，外交部發言人蕭光偉於今日例行記者會上指出，目前已指示我國駐奧地利代表處近洽奧國政府，也基於平等互惠原則，停止奧國持國際駕照人士在我國開車。

媒體詢問，奧地利不認我國國際駕照，是否與中共有關？

蕭光偉回應，外交部已經指示我國駐奧地利代表處近洽奧地利政府爭取民眾權益，另外基於公平互惠原則，目前持奧地利國際駕照的人士也無法持證在我國開車，外交部也會適時對外說明本案後續進展。