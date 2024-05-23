中共東部戰區今（23）晨開展「聯合利劍—2024A」演習後，發布一則題為「劍指『台獨』！東部戰區發佈組合海報《越海殺器》」的圖文，其中包括殲-20、東風導彈、導彈驅逐艦等6項武器，稱這些打擊台獨的武器已經就位，涵蓋陸、海、空、火箭軍等各軍種。

中共東部戰區今（23）晨開展「聯合利劍—2024A」演習後，發布一則武器圖鑑圖文。（翻攝自東部戰區微信公眾號）

中共東部戰區今開展「聯合利劍—2024A」演習後，在微信公眾號發布「越海殺器」的武器介紹圖文，「『台獨』與台海和平水火不容，東部戰區開展『聯合利劍—2024A』演習是對『台獨』分裂勢力謀『獨』行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。戰區官兵長纓在手、嚴陣以待。鍛鑄青雲箭、習研殺手鐧、熱血報家國、逆風亮長劍，劍指『台獨』的殺『獨』神器已就位」。值得注意的是，此則圖文的配圖，都是使用繁體字，寓意為何不言而諭。

東部戰區的圖文，為殲-20、東風導彈、導彈驅逐艦等6項武器都設計專屬稱號，涵蓋陸、海、空、火箭軍等各軍種。包括「劍峰瞰獨」的「踹門神器」殲-20、「炸彈卡車」殲-16；「鐧鏈鎖獨」的「中華神盾」052D型驅逐艦、「登陸猛將」071型綜合登陸艦；以及「箭雨清獨」的「東風快遞」東風導彈、「量大管飽」的箱式火箭炮。