「現金股利」是公司將盈餘用現金發放給股東，健保補充保費認為是「股利所得」必須扣繳保費。但股利算是「所得」嗎？專家認為，是簡單的數學計算，股票除息後總價值都不變就沒有所得，總價值有增加才有所得，更不能說股利是不勞而獲。

二代健保一般保費費率為5.17％，補充保費費率為2.11％，其中扣取補充保險費項目有六大項，包括高額獎金、兼差收入、執行業務所得、利息所得、股利所得以及租金收入。如果現金股利單次金額超過2萬（含）以上，就必須扣繳二代健保補充保費2.11%。

對於股利算是「所得」、股利算是不勞而獲的說法，不敗教主、投資達人陳重銘文表示，按照目前規定，除息參考價就是「將股利從股價中扣除」。

舉例來說，股價100元，明天除息5元，參考價是95元，所以在除息前後，總價值都不變。除息前100=股利5+參考價95，既然除息後你的總價值都不變，你就沒有所得，所以股利不能說是不勞而獲，因為總資產並沒有增加，這是政府規定的計算方法。

他指出，如果股利要算是所得，除息前是100元，除息後參考價也要是100元，除息後總價值是100+5=105。有增加才有所得，這是簡單的數學計算。

許多臉書網友也紛紛表示贊同，「所以股利真不應該扣補充保費啊」、「這樣說起來，領股利其實不划算，因為不保證可以填息」、「在不疑中有疑，果然是有思考的人」、「當初徵健保補充費，就是從一些收入項目去挑，本質上已經有點像是在抽富人稅了，本來就沒什麼合理性」。

還有其他網友認為，老實說公司發的股息是稅後淨利，也就是派息前已經被課過稅，被稅的股息分派給股東還要再被稅，這邏輯真想不通；萬一當年度貼息，是否可以叫政府把補充保費還回來，就是健保制度有問題，導致嚴重虧損，找存股族開刀。

另有人提到，他的南電468買的，放了2年配了2次配息，今年賣199，這股利有賺嗎？還說不勞而獲！