南韓樂團「FTISLAND」前成員宋承炫，自2019年合約期滿退出團體後，轉戰戲劇圈。怎料他日前不僅宣布退出演藝圈，更被爆出即將結婚的消息。對此，他證實喜訊，在社群上公開婚紗照，而妻子的真面目也首度曝光。

照片中可見，宋承炫身穿黑色西裝，老婆則分別換上黑藍色及白色小花禮服，簡單又不失優雅的妝造，凸顯出夫妻倆出眾的氣質，兩人面帶微笑看著彼此，空氣中瀰漫著幸福的氛圍。另一張在白紗的覆蓋下小倆口鼻尖對著鼻尖，相當唯美。粉絲們看了十分感動大呼「太美了」、「真為你高興，願你將來只走花路」而老婆清秀甜美的外貌，也被網友稱讚「新娘好漂亮」。

宋承炫老婆真面目首度曝光。（圖／宋承炫IG）

其實宋承炫在今年2月宣布退出演藝圈時，曾提到自己「有可能會離開韓國」。而沒多久後，他就被媒體爆出婚訊，且婚後將與妻子前往美國生活，並接手準岳父在當地經營的餐飲相關行業。甚至他的友人還透露，他為了能在美國度過平凡的婚後生活，因此特別宣布退出演藝圈。不過事後他僅坦承結婚是真的，其餘報導中的傳聞則強調，並非事實，若有適當機會，會再親自向大家說明。