彰化縣和美鎮1名女子日前遭假投資詐騙300萬元後，報案與警方在面交時活逮前來取款的車手。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣和美鎮1名女子日前誤信假投資詐騙，300萬元血汗錢有去無回後，竟又再接獲詐騙集團聯繫鼓吹加碼投資，她向親友借錢時，經親友苦勸始知被騙，遂報案，並與警方逮捕取款車手，還搜出毒品等相關證物，警訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。

和美警分局中寮派出所日前接獲1名被害女子報案，稱其誤信股票假投資詐騙陷阱，遭詐騙300萬元後，詐騙集團食髓知味，竟又再次聯繫，要她加碼再投資240萬元，但她已拿不出錢，只好轉向親友借貸，結果親友一聽就知道她被騙了，再三苦勸後，她才驚覺被騙，因此報案。

警方獲報後將計就計，並要被害女子與對方約在和美鎮糖友里的夾娃娃機店內面交。警方見時機成熟，當場捕獲20歲王姓車手，並在其身上查扣工作識別證、印章、收據、工作手機及毒品愷他命等相關證物。全案訊後王嫌被依詐欺及違反《洗錢防制法》、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。

警方指出，本案詐騙集團利用臉書刊登股票假投資廣告，誘騙被害女子加LINE，下載APP操作股票買賣，使被害女子相信穩賺不賠，面交投入高額金錢，後續向親友借款時，親友提醒可能遭到詐騙，被害女子始驚覺遭詐騙。

和美警分局提醒，網路投資廣告陷阱多，如有標榜「穩賺不賠」等投資訊息必定是詐騙，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，遇到疑似詐騙時應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。