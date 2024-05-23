高雄旅展將於5月24日至27日登場，旅遊業者搶攻暑假商機，其中以「舌尖上的郵輪」著稱的「名勝世界壹號」郵輪強勢回歸高雄，8月從高雄出發3個航次，旅行社配合旅展推出每房減5000元等三重優惠促銷。

「名勝世界壹號」台灣代理商為，前高市旅行公會理事長所開設的捷利旅行社，他提到，名勝世界壹號總噸數約7.5萬噸、船長268公尺、船寬32公尺、客艙928間、載客數1856人，除設有「免費中餐廳」，也供應各種異國美食佳餚，服務人員8成以上會講中文，語言溝通無障礙，堪稱最懂台灣人的郵輪。

船上匯集多項娛樂及休閒設施，星座劇院提供國際秀娛樂表演，還有健身中心、水療中心、「凱撒」滑水道、VR探索館、免稅精品廊、糖果屋及兒童專屬的俱樂部「小小夢想家天地」等，適合全家一同出遊，享受海上移動樂園的無窮樂趣。

吳盈良表示，名勝世界壹號8月從高雄出發的三航次跳島遊日航程包括，8月19日高雄－那霸－石垣5天4夜、8月23日高雄－那霸－宮古5天4夜、8月27日高雄－石垣－高雄3天2夜；捷利旅行社即日起至5月31日推出的旅展限定三重優惠除了每房立減5000元外，再贈送每人日本岸上esim 1GB漫遊、並加碼贈送下船日本岸上觀光行程，數量有限，售完為止。

他說，暑期用比國旅還划算的價格全家遊日本，感受名勝世界壹號刺激的滑水道，免費欣賞世界級水準的娛樂演出，大啖各式美食遊東瀛，特別的是，房客每天還可享任挑一家自費餐廳免費用餐，自費餐廳每餐所費約新台幣2、3千元，光吃這個優惠就值回票價。

他強調，一般郵輪銷售期約需6至8月，這次高雄出發航程4月公開至8月出發雖不到4個月，但由於行程豐富及早鳥優惠方案，包括捷利及其他銷售代理的旅行社已吸引超過5成以上的預訂了，預料這次旅展限定優促銷，將成為旅展熱門的搶手商品之一。