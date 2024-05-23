近日傳出Uber Eats擬合併foodpanda，外界關注合併問題外也擔心會影響店家、外送員權益，多名立委23日關心是否要訂定外送員專法，勞動部部長何佩珊23日備詢時不斷打太極稱支持討論的方向，最後才表明「態度上支持」。

立法院社會福利及衛生環境委員會23日邀請勞動部報告。

立委王育敏、何欣純、黃珊珊、洪孟楷、廖偉翔及楊瓊瓔等人都關心此議題，王育敏表示，外送平台一家壟斷恐怕會損及外送員權益，如果資方不願意接受則沒有工具，應該立法展現台灣公權力；何欣純則指出，公平會不斷推拖拉，對於餐飲業、外送員勞權，勞動部應主動要求審議合併的過程中應保障外送員權益。

黃珊珊也說，目前外送員只靠多個縣市自治條例管理，為何中央遲遲不肯訂專法，如果只能糾結在勞基法就無法處理問題；洪孟楷指出，目前平台業者議題能力很高，合併後勢必會更高，未來如果排審外送員專法希望勞動部應有態度；廖偉翔說，有外送員在寒流跑單平均每單僅有67元，未來外送費更有可能不斷下修。

何佩珊表示，她不是外送員，無法去斷言每單價格高或低，但外送員專法可能只有一個主管機關，是否能夠予以規範，但她態度上支持訂定專法，但前提要為有效整合。