為解決淡水、三芝地區深夜飆車噪音擾民的問題，新北市環保局、監理站與淡水警分局攜手合作，在各聯外道路及新市鎮內設立路檢點，針對改裝汽機車、飆車及競速等違規行為進行盤查取締，致力於還給市民安寧平靜的夜晚。

隨著盛夏將至，夜遊北海岸的活動增多，但少數駕駛為追求速度與刺激，駕駛改裝汽機車在淡金路上飆車，轟隆的排氣管聲響引起居民強烈不滿。針對這一情況，淡水警分局聯合環保局及監理站於周末夜執行聯合稽查。環保局現場架設噪音檢測儀器，監測過往車輛的音量，對超標者依法舉發。過去一年，環保局已裁罰1,486件違規行為。由於噪音與車速相關，淡水警方在2024年1至4月共取締了2,756件超速違規案件，努力還給居民一個寧靜的夜晚。

轄區警方日前查獲2輛改裝BMW轎車在淡水新市鎮競駛，震耳欲聾的排氣管聲響劃破夜晚的寧靜，警方獲報後調閱監視器，循線查獲24歲及21歲的吳姓兄弟。兩人供稱為測試車輛性能，相約在新市鎮街道競速，但其危險駕車行為及噪音嚴重影響周邊居民的安全。警方將2人依涉嫌公共危險罪移送士林地檢署偵辦，並依違反道路交通管理處罰條例第43條第3項製單舉發。

淡水警分局表示，將繼續與環保局、監理站合作，打擊噪音車輛和危險駕駛行為，同時呼籲青少年不要在深夜車聚妨礙安寧，並務必遵守交通規則。警方將透過強力執法，對違規行為絕不姑息，確保市民的夜晚能夠恢復平靜與安寧。