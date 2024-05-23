「2024北海岸時尚藝術季」將於6月8日起在富基漁港登場，今年主題結合傳統戲曲與當代時尚藝術元素，開創漁港跨界展演新風潮。今年藝術季首先由輔仁大學織品服裝學院的青年學子，以環保素材設計蘊含海洋意象的時尚服裝，帶來20套時裝秀開場，系列活動至6月30日。

漁業處今舉辦記者會表示，今年首次邀請中華職棒台鋼雄鷹及T1聯盟臺南台鋼獵鷹的專屬啦啦隊Wing Stars及人氣歌手陳零九。當日活動高潮由國際知名設計師享有「針織女王」美譽的策展人潘怡良設計師跨界結合唐美雲歌仔戲團，將「傳統戲曲」歌仔戲融入時裝秀重塑時尚定義。並將藝術時尚元素融入漁業觀光及海洋保育形象中，搭上時尚熱門話題及海洋環保機能設計的融合，打造海洋永續，並推廣時尚環保概念。

6月8日及6月9日將設置限定假日藝術市集，範圍涵蓋美食、用品、潮流商品等元素，邀請中華民國跨世紀油畫研究會寫生市集，臺北城市科技大學體驗意象彩繪及飲品歇腳亭和美食路易奇燒肉等，好吃好玩又好逛。

而今年藝術季除了時裝秀外，並於6月8日至6月30日舉辦「輔大織品服裝學院時尚展覽」及「藝術家展覽」靜態展覽。有輔仁大學織品服裝學院的時尚服裝展覽同場展出王志文、徐欣健兩位藝術家的精彩作品，包含本次特別創作的打卡點「三點一線．循環永續」，期許人類與海洋共榮共存，年復一年的永續。另外龍華科大文創系青年學子，運用鮑魚殼做出獨有的北海岸的裝置藝術作品。

農業局長李玟表示，為持續推動「嗨漁港」，翻轉漁港及發展漁港多元化，首次將時尚走秀結合傳統藝術帶入漁港，以帶動當地漁港觀光休閒經濟，並利用漁港空間展出青年學子富創造力的時尚作品。活動期間適逢端午節，歡迎民眾一同到富基漁港感受藝術氛圍。