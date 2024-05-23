博愛國中學生邱子彧國一時遭遇嚴重車禍，雙腿小腿截肢，經歷無數次重大手術，且持續治療中，但他仍樂觀面對也熱愛學習，善用課餘時間自學程式設計，朝著自己的夢想前進。邱子彧以順處逆、力爭上游的精神受到肯定，榮獲2024年總統教育獎，7月5日將北上接受總統親自頒發15萬元獎助學金等榮譽。

2024 總統教育獎獲獎學生名單近日由教育部公布，全國共推薦410人，經審慎初選及複選，最終有56名學生獲獎，其中新竹縣有兩名學生榮獲此殊榮，分別是就讀博愛國中的邱子彧及國立新竹特殊教育學校的施翬。

邱子彧就讀國一期間，因嚴重車禍造成骨盆碎裂大量出血，緊急施行動靜脈止血手術，好不容易在鬼門關前搶回了性命。大量出血雖然止住了，生命跡象也穩定了，車禍重創仍造成雙腳末梢缺血壞死，壞死毒素引起急性腎衰竭，2邊小腿不得不截肢。

事故發生至今，邱子彧歷經了數不清的重大手術，至今仍在持續治療中，但他總是樂觀面對，從不怨天尤人，不放棄任何學習機會，只要體力許可，子彧躺在病床看書、寫作業、以線上方式跟著同學一起上課，他的病床旁總是擺著厚厚的一疊書本。

教育局說，邱子彧從小就對程式展現濃厚興趣，也有優異的表現，立下志願想往程式相關領域發展，勤學的他更善用課餘時間自學程式設計，如Scratch、Arduino 、Python等，朝著自己喜愛的夢想努力向前邁進，因不忍父母親照顧家人的辛苦，希望能創造出照顧長輩及分擔家務的機器人。

縣長楊文科稱讚邱子彧是勇敢的生命鬥士，雖失去了雙腿，但仍懷抱滿滿的愛，勇敢面對不斷的醫療和未知，用堅毅勇敢的正向能量鼓舞了所有人，傳遞「珍惜生命、突破困境」的人生觀，憑著過人的意志力和勇氣，為自己獨一無二的生命找到出口。