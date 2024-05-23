台中捷運甫發生隨機砍人案，震驚社會，豈料網路上竟出現偽冒該案見義勇為的「長髮哥」名義的詐騙借錢簡訊。刑事局主動與台中市刑大科偵隊偵辦，查出是27歲林姓男子所為。林告訴員警，他非常後悔，但其用意是為引發社會關注，並提醒社會大眾勿遭類似手法詐騙。警詢後，將他依違反社會秩序維護法，移由轄區警方報請法院裁處。

中捷案發生後，有人冒名「中捷長髮男」，透過簡訊佯稱：「因住院急需用錢，因為與歹徒搏鬥時，皮夾掉了，還稱只需要5萬元，等台積電解套的時候，再用股息歸還，要求將錢轉到帳戶內。」為免造成恐慌及有人受騙，刑事局主動由科技犯罪防制中心及台中市刑大共組成專案小組偵辦。

林男在公司論壇自行創建帳號，並製作「偽冒中捷長髮男找其借錢」之不實簡訊圖文。( 刑事局提供 )

專案小組溯源偵查發現，該則簡訊截圖，最早源於網路壇「股市爆料同學會」使用者「台股兩萬○○○」在5月21日晚間6時11分，貼文稱：「中捷長髮男找我借錢，請問我該借嗎（誤，現在詐騙集團的手腳是越越快了，他也不跟我說一下他多少錢才解套，我怎麼知道什麼時候才能拿到錢」，及冒名「中捷長髮男」的簡訊截圖。

經查該文係由財經資訊公司的林姓員工，於該公司之網路論壇自行創建帳號「台股兩萬○○○」，並製作「偽冒中捷長髮男找其借錢」的不實簡訊圖文。刑事局通知林姓員工到案明後，林姓員工對其行為坦承不諱，對於張貼不實訊息至論壇，導致廣大網友以訛傳訛，感到非常後悔。

他表示用意為引發社會關注，並提醒社會大眾勿遭類似手法詐騙，且該貼文引發社會議論後，林姓員工即自行刪文，並利用論壇管理員的權限，將該帳號刪除。

警方調查，該貼文係林姓犯嫌為增加網路流量及話題性，利用近日台中市捷運發生的治安事件，自行製作虛偽內容，並非詐騙集團發送的簡訊，且簡訊內容之銀行帳戶已馬賽克隱碼，未有民眾受騙匯款。

警方指出，林姓犯嫌散布不實訊息至網路論壇，而造成民眾恐慌，有違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公安寧者」之虞，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，刑事局將移由轄區警分局報請法院裁處。