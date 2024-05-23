新北市環保局5月25日將於迪卡儂三重店辦理「回收有禮 循環有你」宣導活動，攜帶廢高壓容器到現場回收可換折價券。（新北市環保局提供／張鎧乙新北傳真）

新北市環保局將於25日上午11時至下午3時在迪卡儂三重店舉辦「回收有禮 循環有你」宣導活動。活動期間，民眾只需攜帶用完的高壓容器（如殺蟲劑、瓦斯罐、防曬罐等）到現場回收，即可兌換折價券。折價券數量有限，換完為止，歡迎民眾踴躍參與。

環保局指出，高壓容器因內外壓力差異具有潛在危險性，若未經正確處理可能導致危險事故。民眾在回收高壓容器時，應落實「完、包、警、收」4步驟：

1. 確認用完：確保內容物完全用盡，殘留的易燃氣體或有機溶劑不得自行戳洞或隨意處置。

2. 獨立打包：在無人處排空內容物後，將容器單獨打包。

3. 加註警語：在包裝上加註「內有高壓瓶」等提醒警語。

4. 交付資收：將高壓容器單獨交付資源回收車，避免因擠壓摩擦而產生火花引發爆炸危險。

自今年4月1日起，新北市正式實施回收新規，規定包含高壓容器在內的7大類回收物（廢乾淨塑膠袋、包裝用發泡塑膠(保麗龍)、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池及高壓容器等）應分開單獨回收，並使用可辨明內容物之袋子或箱子盛裝。這項新規旨在降低危險事件發生的可能性，同時提高回收再利用率。

為便利民眾查詢回收資訊，環保局提供「回收物品易查通」網站，民眾可在網站上查詢如何正確丟棄物品，減少錯誤丟棄，妥善回收可再利用的資源，共同減少環境負擔。