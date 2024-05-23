曾寶儀今（23日）出席Audi House of Progress品牌概念店記者會。她日前衰捲入前男友黃子佼風波，丟掉孫藝珍記者會主持棒，她表示與品牌方相當熟識，事發當下有跟對方討論，最後因怕模糊焦點所以決定交主持棒，「畢竟他們都花錢請大明星，我們很貼心說沒關係先這樣，而且我想以他們銷售這麼好一定會再來的」，說完還忍不住笑虧，到時候不會再有人出事了吧。

會覺得無辜嗎？曾寶儀微笑著思考，「但事情就是發生了，不管無不無辜事情都會發生」。至於損失，她更是看得雲淡風輕，笑說自己目前還付得起一切房貸。

她說她不怕因為這些事受到影響，或是之後又因為這樣失去主持，「很清楚明白自己要什麼的企業就不會擔心，他們也知道我要熬過這段，就讓我們一起走過吧，媒體也辛苦了。」她也透露目前僅失去一場主持。

黃子佼上月爆發持有百部偷拍影音，其中包括7部是未成年受害者，引發社會討論。曾寶儀嘆氣表示，很多事情都是看了新聞才知道，至於有沒有嚇到？她則反問現場媒體，表示「你們比較嚇到，你們比較常看見他，比較了解他。」曾寶儀自黃子佼上月的風波至今，有20多天都在海外旅遊，替寶媽過生日，慶幸因此逃過外界追問嗎？她笑言，一切都有最好的安排。

曾寶儀透露，她不時都有傳訊關心張小燕，「希望她能夠好好吃飯、好好睡覺，有事情想要找人聊天的時候，我都會在」，張小燕有時也有回覆她的關心。