大陸央視新聞軍事頻道23日報導，共軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，並發布了演習區域示意圖。中國大陸國防大學張弛分析這次演習分別在北南東三方向演練，各有不同訊號釋放，從示意圖能解讀出個中資訊。

張弛表示，在台灣島北部演練，不僅是對台北政治和軍事的重要目標進行威懾，而且是對民進黨當局的一個敲打。

在台灣島南部演練，是在政治上痛擊台獨的大本營；經濟上對台灣島封鎖，臨近台灣島南部的高雄港是台灣第一大港，因此演習具有掐住高雄港這個台灣的海上門戶，沉重打擊台灣對外貿易的意味；軍事上，高雄港是台灣海軍重要駐紮地，此次演習表明解放軍能夠把台灣當局的海軍牢牢困在港內，是對台獨勢力「以武謀獨」幻想的一個有力震懾。

張弛稱，在台灣島東部演練，是為了阻斷三條線，阻斷台灣能源進口的生命線；阻斷台獨勢力想要逃避制裁向外逃竄的逃跑線；阻斷美國及其盟友向台獨勢力提供援助的支援線。