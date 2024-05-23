中共今（23）日宣布在台灣周邊展開「聯合利劍」演習，對此，民眾黨表達強力譴責，並強調，以軍事騷擾侵害台海穩定，只會讓兩岸關係越來越遠。
針對中共東部戰區舉行「聯合利劍-2024A」演習，並強調是對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告，民眾黨譴責中共用任何形式的阻撓與干涉，更不應動輒文攻武嚇，呼籲對岸停止這種破壞台海穩定的行為。
面對中共加大力道的軍演，民眾黨認為，國防部應審慎應對，賴清德總統在就職演說態度強硬，可以預期中國一定會有很多反應，民進黨政府是否有提早因應，應向國人說明清楚。
民眾黨認為，面對這樣的文攻武嚇，社會要能更成熟、經得起挑戰，用「韌性社會」面對各式各樣的挑戰。我們向來秉持五個互相原則，即「互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，互相諒解」，用交流減少敵意、減少誤判和擦槍走火的可能，兩岸間應降低衝突，創造和平的環境。
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