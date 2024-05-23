國內COVID-19疫情已趨緩，原先規定前往診所、醫院等特定場所需要配戴口罩，自5月19日起，將改為「建議」佩戴口罩場所，對此，立委羅廷瑋、牛煦庭、台灣年輕病友協會，23日共同舉行「請新內閣到任就要上手：新冠高危防範應及早，基層篩檢SOP不可少」記者會，呼籲新內閣，新冠應比照流感建立SOP，將基層作為攔截輕症的重要夥伴，守護大醫院醫療量能。

羅廷瑋指出，根據疾管署資料，1至3月統計顯示，新冠肺炎重症死亡人數是流感的8.3倍，顯示新冠肺炎對高風險族群的嚴重威脅，仍需提高警惕。因此，台灣如何有效攔截輕症、避免中重症發生，是防疫最後一個考驗。

台灣年輕病友協會祕書長陳渃晴表示，民眾對新冠危害的風險認知遠不如專業醫師來的高，建議疾管署快篩要用在刀口上，將快篩試劑提供給基層診所，針對有症狀的高風險族群，由基層診所在第一線協助控管新冠風險，減輕大醫院的新冠照護以及感染管制工作，讓醫護人力、病床量能夠使用在同樣也很需要照顧的病友們。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，基層診所本身就是地區傳染病防治的第一道防守線，建議透過基層醫師針對有新冠症狀的高風險對象提供就診快篩，確認是否確診，才能提供最好的醫療方案，疾管署應將200多萬個公費篩劑提供給基層診所，並提供就診快篩的合理執行篩檢的服務點值，由基層診所攔截輕症，讓新冠死亡人數逐步下降，才能真正安全與病毒共存。

最後，羅廷瑋呼籲，衛福部應加速與基層診所合作建立新冠就醫篩檢的SOP機制，編列相關所需經費，千萬不可以掉以輕心。