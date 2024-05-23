律師鄭鴻威涉嫌勾結詐騙集團爆出案外案，橋頭地院1名石姓法官，疑似也和詐團有牽連，涉嫌協助藏匿300萬現金，還把錢藏在法官辦公室，消息一出引發社會譁然。國民黨立委王鴻薇23日表示，半年不到，已發生3件以上律師涉詐，起訴律師19人，層級涉及檢察官、法官。因此她提案修正《律師法》，只要涉詐一審有罪，律師就應該被除名。這樣的修法方向，在她上次委員會的質詢，法務部也相當認同。

王鴻薇表示，這些人協助犯罪詐騙集團勾結律師團伙甚至充當軍師，侵害百姓的財產，許多家庭也因此家破人亡，簡直罪無可恕，因此她提案修正律師法，對於犯洗錢防治法，或組織犯罪條例第3條第1項有關詐騙部分，以及發起指揮操縱犯罪組織或參與犯罪者，只要一審有罪，就應該被除名。這樣的修法方向，在她上次委員會的質詢，法務部也相當認同。

王鴻薇點名，像是最近最紅的律師叫鄭鴻威，甚至傳出有一筆款項還藏在橋頭地院的石姓法官辦公室，律師、法官和檢察官應該是協助打詐，結果變成詐團一員，當然應該被重懲；另一位律師黃耕鴻還被爆出，涉案態度非常囂張，被起訴時，竟說大學律師倫理就是被當掉，反正一樣可以做律師，就是因為現在很多涉詐律師會游走法律邊緣，如果緩起訴或者輕罪的話，最後根本不影響律師資格，所以就會為了金錢鋌而走險。

王鴻薇認為，這社會已經為了詐騙問題付出了太多，更有不少年輕的律師朋友反映，他們也相當不恥這些律師的所作所為，也認為現行法令上有所不足，為了替這些詐騙集團受害者申冤，更要幫律師界清理門戶。