高雄港區交通流量大，為解決國道7號尚未完工前，及因應高雄洲際貨櫃中心啟用，先行興建「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

由於高雄港區交通流量大，為解決國道7號尚未完工前，及因應高雄洲際貨櫃中心啟用，先行興建「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道」，但因受物價調漲，經費從16.51億追加至19.16億，全部工程預計明年3月完工。

沿海路一直是高雄港與臨海工業區貨櫃車聯外重要道路，但車流混合造成沿海路段貨櫃車意外頻繁，原規畫國道7號將串聯高雄港與國道系統，因環評拖延無法如期動工，因此在國7施工6年空窗期，先行興建「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程」

立委賴瑞隆指出，因應洲際貨櫃中心啟用及國道7道建設延遲，向交通部及港務公司爭取貨櫃車專用道工程經費，原核定經費為14.03億元，之後第一次追加至16.51億元，但發包因受物價調漲，導致物調費與交管人力改善壅塞情況預算大增，爭取港務公司承諾加碼補助，港區貨櫃車專用道建設費用從16.51億元第二次追加2.65億元至19.16億元，將於行政院審查高雄港計畫變更時核定，建設期程維持2025年3月完工。

高雄市政府新工處表示，貨櫃車專用道工程皆已發包開工，此次預算增加為因應工程發包後的物調費，夜間施工加成等，最重要是增加交維人力，改善工程期間壅塞情況。

賴瑞隆說，國道7號目前高公局所規畫公聽會皆已順利結束，除部分爭議用地仍在協商溝通，其餘用地現正辦理都市計畫變更規劃，明年已經編列預算進行用地取得，最快將於明年第三季將可進行協議價購；他認為，高雄貨櫃車數量眾多，重大車禍與鋼捲掉落等危及一般用路人安全的新聞不時發生，建設規劃一條讓高雄市民安全回家的道路，是中央和地方政府的責任，貨櫃車專用道與國道7號都應加速完成，保障高雄市民行車安全。