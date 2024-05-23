行政院長卓榮泰內閣團隊上任後，23日上午舉行首次行政院會。台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，兩人都親自出席，並於會中提出各項建議。據了解，在院會前，雙方幕僚有相互知會出席一事，並簡短交流有關在院會中提出的議題。而侯友宜在會中也提出電價相關議題，蔣萬安也在最後針對電價上漲議題，希望行政院能給予北捷凍漲協助。
行政院23日上午舉行新內閣上任後的首場行政院會，未出席520總統就職典禮的新北市長侯友宜，以及台北市長蔣萬安都親自出席，並於會中提出相關建議。
據了解，侯、蔣兩人在決定出席行政院會前，雙方幕僚也初步溝通，除了相互知會將出席院會外，也針對將在會中提出的議題相互交流。
而在會中，侯友宜也大方將針對供電、能源政策、電價等議題向中央提出意見，並於會中邀請行政院長卓榮泰參加雙北市壯運；蔣萬安則針對電價上漲議題，向卓榮泰建請能夠給予台北捷運優惠電價補助。
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