立法院上周朝野大亂鬥，引起社會關注和討論，沒想到19日竟有網友到民進黨立委郭國文臉書留恐嚇訊息，臉書小編發現隨即報警，南警當天即確認貼文者身分，通知到案說明；據悉，該名網友是一名來自中部的男學生，現在國外留學。

暱稱「Xander Hu」的網友19日到郭國文臉書貼文留下「請郭國文立委以後服處被搶被開槍的時候也都不要有任何怨言」的訊息，郭國文臉書小編發現後，當天到善化警分局報案。

善化警分局獲報後與南市刑大共組專案小組，並報請台南地檢署任股檢察官徐書翰指揮偵辦，當日確認貼文者身分。警方表示，該網友早在4月就出境，po文當下人在國外，除了寄送通知書到他的戶籍地，也做了相關入境偵處作為。

警方說，網路的發展與普及為社會帶來更多民主的可能性，相關發言需要是理性且尊重其他對話者，而非充滿恐慌、攻擊性言論，理性討論才是原則，希望民眾以平和的意見交換或是理性溝通處理。