國民黨立委翁曉玲（右起）、洪孟楷、徐欣瑩23日舉行「民進黨不要做賊喊抓賊，出來面對！」記者會。（姚志平攝）

立法院17日審查國會改革法案時，朝野立委爆發混戰導致多名委員掛彩，民進黨團幹事長吳思瑤昨（22）日指控國民黨立委徐欣瑩的手上拿了一疊的表決卡在與綠委起口角。對此國民黨團今舉行記者會公布影片回擊，是民進黨立委趁亂偷走國民黨立委桌上，至少6張表決卡，再要求主席使用表決器表決。黨團書記長洪孟楷痛批，台灣什麼時候變成是執政黨在鬧事，在野黨保護議場、保護立法院長、保護開會的品質。

立法院5月17日院會審查國會改革法案，院長韓國瑜在兩次朝野協商破局後，進入議場，準備進行討論事項第一案，時間為下午5點38分，第二次按鈴7分鐘後，裁示現場均採「舉手表決」，原因在於有國民黨立委發現，民進黨立委趁亂偷走國民黨立委桌上，至少6張表決卡，再要求主席使用表決器表決；事後，發動側翼網軍抹黑國民黨立委，不敢使用表決器留下紀錄。

國民黨團今公布當天現場錄影畫面，痛批民進黨立委做賊喊捉賊，根據國民黨翁曉玲所拍攝的影片顯示，民進黨多位女立委包含黃捷、邱議瑩，跑到國民黨男立委桌前，擅自抽走表決卡，然後大喊要求主席使用表決器表決。國民黨團再次正告民進黨立委，不要做賊喊抓賊。

藍委徐欣瑩還原事發經過，民進黨的委員把國民黨委員的表決卡抽起來，剛好這些立委都是她附近坐位的，她看到了當然要物歸原位。徐欣瑩說，她曾當過4年立委，從來沒拿過表決卡，都是議事人員插卡，立委負責按表決器，所以當她看到民進黨立委，公然抽走國民黨立委的表決卡時，感到非常驚訝，因此當下當然要搶回來再放回表決器；徐欣瑩強調，但因當時民進黨立委都在那，她怕他們又抽走，連續四次「想插又不能插」，所以才拿在手上。

洪孟楷指出，自5月17日採舉手表決之後，綠營側翼網軍不斷刻意帶風向，稱韓國瑜院長捨表決器改舉手表決，是近30年來所沒有的方式。但事實上，舉手表決符合《立法院議事規則》第35條規定，而且在17日當天上午，國民黨委員發現插在表決器上的表決卡，被民進黨立委抽走。也因此，韓國瑜院長在不得已的情況下，改採舉手表決。

洪孟楷表示，當下基於韓國瑜院長在調和鼎鼐，朝野溝通當中給予最大的彈性，所以國民黨團選擇暫且不對外說明。結果變成民進黨用來發動網軍側翼，對國民黨立委進行抹黑攻擊的材料，並扯謊誣指國民黨立委手握多張表決卡，這不是事實。事實是，綠委抽走藍委表決卡，藍委要求返還，翁曉玲以手機拍攝錄影全部發生過程。

洪孟楷最後表示，現在國會改革法案通過31條，有9條採用民進黨版本，這還要說黑箱？民進黨的邏輯在哪裡？國民黨團被迫公布綠委抽走藍委的表決卡畫面，如果不是民進黨側翼網軍刻意造謠，指稱國民黨立委徐欣瑩拿表決卡，那麼國民黨團就讓影片說話，讓所有國人都看到，誰是真正做賊喊抓賊的人。

藍委翁曉玲表示，當時在座位上，位置在議場最後一排，當時非常驚訝看到民進黨女立委，走到國民黨男性委員桌前，抽走表決卡，當下曾喝斥綠委行為，並以手機錄下誇張行徑。國民黨團翁曉玲委員拍攝畫面中，當時議事人員正逐一將立委表決卡插入表決器，民進黨立委邱議瑩、黃捷等人立即動手抽走議事人員正在發放的表決卡，包括吳宗憲、李彥秀、邱鎮軍等藍委表決卡都在民進黨立委手中。

翁曉玲認為，民進黨立委的行為根本就是阻擾議事進行，妨礙到立委職權行使，嚴重影響到議事規則，在如此混亂的情況之下，當時根本無法使用表決器表決。翁曉玲表示，國民黨立委後來提議改為「舉手表決」，遭綠委抹黑違反議事規則，但是議事規則明明有「舉手表決」選項，綠委故意抽走藍委表決卡的舉動，也恰恰說明藍委為何會要求舉手表決。目的在於考量朝野當天激烈對峙、議場秩序混亂，只能用舉手表決方式，達到立委個人意志不被干擾，順利直接表達民主。