朱軒洋、吳卓源參與演出，且由曾寶儀領軍監製的電影《愛情城事》，預計於8月上映，無奈朱軒洋上月劈腿吳卓源，可能連帶影響宣傳計畫。曾寶儀今（23日）出席車商活動，坦言看到新聞的當下很錯愕，但是否會影響到宣傳活動，目前則在衡量階段，「很好的戲，如果因為這樣就不能宣傳會有點可惜」。

曾寶儀說，她必須要稱讚朱軒洋、吳卓源的演技，「他們2個在電影裡面都很努力，如果是因為這樣事情，沒有辦法好好的站在大家面前，真的太可惜，他們都是很好的演員。」

朱軒洋劈腿吳卓源恐影響電影宣傳。（圖／中時資料照）

她解釋，《愛情城事》中共有10段故事，朱軒洋、吳卓源在片中非飾演一對，「我應該要澄清一件事情，他們不是因為我們的戲認識的，我們電影裡有10個故事，他們不是同一對，他們分別在不同的故事裡面出現，並沒有交集。」

曾寶儀與製作人馬君慈、單元編導演黃綺琳，5月初受邀至義大利烏甸尼遠東國際影展（Udine Far East Film Festival）放映，是否因為朱軒洋、吳卓源風波，所以選擇不帶演員出席？曾寶儀今說，10個故事中的主角眾多，帶誰去都需要考量，「其實真的非常困難，的確有很多事情要考量，所以並不是大家所想那樣也不是因為這個事情導致。」