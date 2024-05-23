澎湃新聞23日報導，廣東省投入低空經濟產業高地爭奪賽，支持廣州、深圳、珠海開通低空客運航線，打造粵港澳大灣區低空空中交通走廊。

廣東省人民政府辦公廳22日晚間印發《廣東省推動低空經濟高品質發展行動方案（2024—2026年）》（《行動方案》），計畫三年內打造世界領先的低空經濟產業高地，低空經濟規模超過3000億元（人民幣，下同，約合新台幣1兆3200億元），並計畫通過政府投資基金等方式支持低空產業發展，探索通過市場化方式組建專項基金，引導更多資金投向低空經濟重點領域。

《行動方案》指出，低空經濟是指以民用有人駕駛和無人駕駛航空器在低空空域內的各類飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合經濟形態。發展低空經濟對於啟動立體空間資源、提供高效公共服務、改變生產生活方式、催生跨界融合新生態、打造經濟增長新引擎、加快形成新質生產力具有重要意義。

澎湃新聞報導，據不完全梳理，今年以來，已有北京、南京、安徽、深圳、蘇州、瀋陽、武漢、天津、山東、長沙、漳州等十餘個省市，發布了圍繞低空經濟相關的行動方案或相關徵求意見稿。

具體來看，此次廣東省發布的《行動方案》，總體目標方面提及，到2026年，低空管理機制運轉順暢、基礎設施基本完備、應用場景加快拓展、創新能力國際領先、產業規模不斷突破，推動形成低空製造和服務融合、應用和產業互促的發展格局，打造世界領先的低空經濟產業高地。

產業規模穩步增長，低空經濟規模超過3000億元，基本形成廣州、深圳、珠海三核聯動、多點支撐、成片發展的低空經濟產業格局，培育一批龍頭企業和專精特新企業。創新能力顯著提升。布局一批省級創新平台，爭創國家級創新平台1至2家。攻克一批低空領域關鍵卡脖子技術，基本實現低空產業鏈自主可控。應用規模不斷拓展。全省通用飛機飛行達到15萬小時，無人機飛行達到350萬小時。在城市空中交通、低空物流、全空間無人體系等試點示範取得積極進展。

值得注意的是，在推動支撐體系建設方面，《行動方案》提出，要強化金融服務支撐。通過政府投資基金等方式支持低空產業發展，探索通過市場化方式組建專項基金，引導更多資金投向低空經濟重點領域。引導天使投資機構對初創企業進行股權投資，支持重點企業通過境內外資本市場進行股權融資和債券融資。支持龍頭企業以市場化方式實施併購重組，推進行業整合升級。支持發展通用航空裝備融資租賃服務，探索構建科技保險服務機制。積極爭取國家相關資金支持，多管道助力企業和項目創新發展。此外，在保障措施方面，《行動方案》也提出，強化財政資金支持力度。