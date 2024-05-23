中共東部戰區今（23）晨開展「聯合利劍—2024A」演習後，發布武器圖鑑圖文。(翻攝自東部戰區微信公眾號)

中共今（23）日宣布在台灣周邊展開「聯合利劍」演習，行政院發言人陳世凱今回應，國軍全體官兵秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」有能力信心確保國家安全、捍衛國家主權，閣揆卓榮泰也要求各部會，針對此次演習提高注意力，讓國人感覺到安心；國防部軍政副部長柏鴻輝強調，此次軍演所有訊息都在國防部情監偵範圍內掌控。

柏鴻輝說，「聯合利劍-2024A」演習都在國防部所有情監偵內，國軍從去年發現，中共演習會有一定跡象顯示，近期觀察到中共在台海周邊兵力部署是有聯合軍演行動，國防部早在先前都完成海空兵力整備，除了國軍外，海巡署也在必要時間派遣必要兵力支援海空襲擾，也是針對灰色地帶衝突行動。

柏鴻輝強調，這樣不理性行動、破壞區域和平，國際不樂見，尤其單方面改變這樣的事實，過去至今，國際對中共不理智、片面改變區域安全穩定狀況，不表示歡迎，基於確保國家所有領空領土、領海安全，國防部一定會適時發布新聞，掌握對方不理智行動，跟國人報告，也請給予國軍支持。

對於本次軍演型態，柏鴻輝分析，過去裴洛西來訪時，中共軍演衝突有劃分禁航限航區，且有導彈試射區域，但在此次「聯合利劍-2024A」軍演當中，只是把部分形象畫出來，並沒有在國際上公布導彈或限禁航區，程度上研判屬於東部戰區聯合軍事演習，其目的非常明顯，就是要讓外界認為有地區主控權。

柏鴻輝強調，這是非常不明智行為，改變區域和平穩定，必須冷靜思考，國軍秉持「備戰不求戰」，這種精神是不升高衝突、不引發事端，我方絕對不是麻煩製造者，今天麻煩製造者就是中共，中共從來不放棄武力統治台灣，利用灰色地帶衝突，影響地緣政治穩定和安全。

柏鴻輝說，所有事實，國際看在眼裡都會大聲予以譴責，中共在軍事行動上要冷靜思考，對地區安全有無幫助，若沒有幫助，應思考如何創造和諧區域穩定發展。

另外，軍演有無對海空運造成影響，交通部航政司長韓振華表示，交通部、民航局、航港局持續掌握狀況，所有航空器和船舶都按照既定狀況運行當中，民航局會持續關注台北飛航情報區的飛行動態，海港局會追蹤船舶狀態。