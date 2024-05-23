高雄市青年局近幾年針對青年創業，整合各方資源，成立單一服務窗口，提供創業諮詢、也有青創補助及利息補貼，支撐青年創業的夢想，希望增加青年創業的成功率，其中青創補助從109年起開辦迄今，已有951件青創獲得補助，成功幫助創業家實現創業夢想，也有不少企業獲得補助後，得以克服困難、走出低谷，度過經營危機。 今年首度針對競爭型的數位內容、綠色能源、智慧電子、半導體、電動車等產業推出補助，歡迎在地青創事業提出申請，今年度受理至5月31日止，最高補助50萬。

高市府青年局針對補助政策開辦說明會，如圖可見民眾踴躍參加，現場可說是座無虛席。（圖／高雄市青年局）

青年局局長張以理指出，高雄產業正在快速成長，不論餐廳或零售都蓬勃發展，十分歡迎大家到高雄創業，今年的競爭型補助每案最高補助50萬元，除了原有的租金、生財器具及行銷方案的補貼項目外，這次特別增加數位或雲端服務、專利或商標費用、新聘員工人事費補助，希望強化青創事業經營體質，提升數位創新實力。

「智食良果股份有限公司」負責人吳昱鋒(右四)獲青年局補助，其中生財及行銷費用的補貼，有效提升智慧農業開發。（圖／高雄市青年局）

設立在亞灣、以智慧農業開創新局的「智食良果」創立不到兩年，就已躍為潛力看好的新創事業，創辦人吳昱鋒說，公司草創初期，經費拮据，尤其行銷費用往往是最欠缺的那一塊，所幸112年獲得生財器具及行銷費用的補貼，宛如及時雨。該公司推廣的是運用科技遠端操控農場設備「用LINE種田」，但苦無經費宣傳，在獲得行銷補貼，成功讓更多農企業（B2B）、農民（B2C）認識這項新技術；另生財用具補貼則購買一台「剝線機」，有了這個剝線機可以取代人工剝線，生產硬體設備時更有效率，節省人力成本。

「Koospark舞蹈工作室」負責人張哲萌(圖中)曾獲青年局補助，透過營業場所租金補貼，提供表藝工作者寬敞舒適的練舞、教學空間。（圖／業者）

另外一間融合多種舞風教學的「Koospark舞蹈工作室」也獲得租金及器材補貼，負責人張哲萌說，很開心這次申請到青創補助，對於藝術工作者的創業，助益很大，減少在前期租金、硬體設備和裝潢的壓力，謝謝青年局提供補助給為了夢想努力的人。

高市府青年局所推出的「競爭型補助」對象為創立年期較長、資本額較大的青創店家。（圖／高雄市青年局）

青年局表示，競爭型補助對象為設立期間在105年3月15日至112年3月14日、負責人為18-45歲（未滿46歲）設籍高雄市青年、資本額100萬元以上1000萬元以下公司、商業，從事的產業必須是數位內容、綠色能源、生技醫藥、醫療器材、資通訊、智慧電子、半導體、電動車、音樂、表演及藝術人文產業、設計品牌時尚產業。其中綠色能源包含創能、節能、儲能、淨零碳排、ESG、循環經濟等，智慧電子包含人工智慧、物聯網、智慧城市應用等相關領域。