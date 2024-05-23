由阿里巴巴控股的大陸量販店「大潤發」營運狀況不如預期，截至3月底的年度財務報告顯示，虧損超過16億人民幣（約新台幣71億）營收較前一年驟降13.33%，公司除了冀望消費景氣回升，還採取一連串削減成本的措施，已經關閉20家門市，大砍2萬名員工。

綜合陸媒報導，大潤發的母公司為高鑫零售，為阿里巴巴旗下子公司，大潤發早年由在上海成立的潤泰集團創立。2017年阿里巴巴與大潤發展開策略結盟，並透過旗下淘寶擴大股權，成為最大股東。

近年受到大陸消費復甦不理想，全球景氣也不佳的影響，使得大潤發陷入虧損，過去一年關閉20家門市，其中4家被改為會員門市，另外，大潤發也裁員2萬名員工，節省福利支出超過人民幣5億（約新台幣22億）的規模。

不僅如此，公司高層也出現變動，原CEO林小海辭任，由沈輝接任。業內人士分析指出，此時讓沈輝接任頗有讓「老將」維持秩序的味道，沈輝於1999年加入高鑫零售，具有豐富的零售業管理經驗。

沈輝掌舵後首要目標是幫助公司由虧轉盈，他坦言考量整體消費需求「任務相當難」可能先透過降低成本的方式止血，至今為止的措施遠遠不夠。