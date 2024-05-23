大陸流亡作家袁紅冰今年2月已披露大陸對台內幕，並表示對岸領到人習近平已經指示要「佔領台灣立法院的制高點」，有效展開對台統戰戰略性攻勢。此番說法近日也被民進黨各方人士引用，引發各界議論。對此新黨台北市議員侯漢廷23日表示，袁紅冰的內容破綻百出，造假前科累累，「若真有其事，最該被抓的是新潮流和范雲。」

侯漢廷指出，袁紅冰表示習近平要求他們要緊緊抓住韓國瑜和傅崐萁在台灣立法院的這種任命時機，有效地展開一次對台灣的統戰的戰略性的攻勢，佔領台灣立法院的制高點。「接到習近平的指示之後，中共國台辦迅速行動起來，並在1月27日就向習近平和王滬寧提交了一份文件，題目叫做《佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點》。這份文件現在已經發到中共各個省市自治區的統戰部、政協和地方國台辦的主管領導一級。」

侯漢廷揭露，第一個破綻在於時間錯亂。大陸豈能未卜先知？1月27日以前，韓國瑜能否順利當上院長根本不得而知，更何況傅崐萁在1月28日才當上總召，先前還有賴士葆競爭；而第二個破綻則是文件名稱錯誤。大陸不會用「台灣立法院」來稱呼，一定是稱「台立法機構」、「台當局立法機構」。

「破綻三則是袁紅冰荒謬無知。」侯漢廷說，對台策略發到各個省市自治區統戰部和政協？內蒙自治區、西藏自治區或青海省政協、黑龍江省政協不管對台事務。

「袁紅冰造假前科累累，若真有其事，最該被抓的是新潮流和范雲！」侯漢廷說，2009年袁紅冰自稱爆料中共內部機密文件，中共要「2012年實現政治統一，2016年之前扶植『台灣社會民主黨』成為台灣的執政黨」，台灣社民黨成立時間正好和袁紅冰爆料相同，范雲和苗博雅的社民黨，是不是中共指派成立？

而且中共「通過對新潮流『金主』的經濟控制，可相當程度實現對新潮流系，進而實現對民進黨的政治控制。」請問新潮流是否已被中共控制？建議法務部、檢調單位，立刻約談這名「袁紅冰」先生，作為重要證人，倘若其所言屬實，那麼立刻能把范雲、苗博雅、韓國瑜、傅崐萁還有一干新潮流等依照《反滲透法》抓起來。