韓央行除了利率持平於3.5％的15年高點之外，並將今年經濟成長預測值由2.1％調高至2.5％。這個亞洲第四大經濟體第一季經濟擴張創2年來最快速度。

韓國通膨出現降溫，4月消費者物價指數（CPI）年增2.9％，為近3個月以來首次低於3％水準，但仍高於央行的2％目標。

巴克萊經濟學家Bum Ki Son在利率決策出爐前指出，韓國央行可能會趨向鷹派，因為第一季國內生產毛額（GDP）遠超經濟專家預估。

目前多數經濟學家預料，韓國央行最快要到今年第四季才會開始降息。